Количество коммунальных аварий зимой в 2017-2018 годах снизилось на 11,6%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Отопительный сезон в 2017-2018 годах прошел с меньшей аварийностью, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Минстроя России по итогам селекторного совещания, посвященного подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов

"Общее количество аварий в 2017-2018 годах сократилось на 11,6% по сравнению с предыдущим периодом. Наибольшего снижения числа аварий - на 28% - удалось добиться на объектах и сетях горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.

В ходе совещания были подведены итоги прошедшего отопительного сезона, отмечает министерство.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил, что 26 регионов прошли этот период без аварий, а в 28 субъектах зафиксировано не более двух технологических нарушений, которые были связаны в основном с неблагоприятными погодными условиями, заключается в сообщении.