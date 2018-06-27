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Количество коммунальных аварий зимой в 2017-2018 годах снизилось на 11,6%

Общество
27 июня, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В Минстрое отметили, что наибольшего снижения числа аварий удалось добиться на объектах и сетях горячего водоснабжения

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Отопительный сезон в 2017-2018 годах прошел с меньшей аварийностью, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Минстроя России по итогам селекторного совещания, посвященного подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов

"Общее количество аварий в 2017-2018 годах сократилось на 11,6% по сравнению с предыдущим периодом. Наибольшего снижения числа аварий - на 28% - удалось добиться на объектах и сетях горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.

В ходе совещания были подведены итоги прошедшего отопительного сезона, отмечает министерство.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил, что 26 регионов прошли этот период без аварий, а в 28 субъектах зафиксировано не более двух технологических нарушений, которые были связаны в основном с неблагоприятными погодными условиями, заключается в сообщении.

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