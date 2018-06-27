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Опрос: молодежь считает тему здравоохранения важнейшей в последнем майском указе Путина

Общество
27 июня, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Молодые люди также считают важными вопросы образования и экологии

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Молодые люди в России считают, что среди задач, поставленных перед правительством в указе президента Владимира Путина, самыми важными являются те, что касаются сфер здравоохранения и образования. Таковы результаты опроса, проведенного направлением Общероссийского народного фронта "Молодежка ОНФ"

"Молодежка ОНФ" в преддверии Дня молодежи, который традиционно отмечается в России 27 июня, провела опрос среди молодых людей с целью узнать, какие из 12 приоритетных направлений, обозначенных в майском указе президента РФ, они считают наиболее важными. В тройку попали: здравоохранение - 48,6%, образование - 41,6% и экология - 34,6%", - отмечается в сообщении.

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В "Молодежке ОНФ" уточнили, что в опросе приняли участие более 5 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет из 85 регионов России. Опрос проходил в формате онлайн-анкетирования.

"Полученные данные станут фундаментом для выстраивания нашей дальнейшей работы. Независимо от того, что некоторые направления были отмечены довольно слабо, мы будем подключать участников наших команд "Молодежки ОНФ" к работе по каждому направлению", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя департамента молодежных проектов ОНФ Игоря Кастюкевича.

Путин определил 12 ключевых направлений развития страны в указе от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

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