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Для волонтеров избирательного штаба Собянина запустили мобильное приложение

Общество
27 июня, 16:33 UTC+3

Сервис "Волонтер" дает возможность записаться на события, проводимые штабом, оперативно прислать отчет, документы и фотографии

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мобильное приложение "Волонтер" для координации штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина появилось на платформах iOS и Android в среду, передает корреспондент ТАСС.

"Данное приложение ["Волонтер"] готово к использованию, оно создано для того, чтобы организовать максимально быструю и четкую связь волонтеров и представителей в штабе <...> Приложение разработано на платформе iOS и Android", - сообщил журналистам бизнес-архитектор приложения Сергей Пошевко.

Он добавил, что разработчики учли различные возрастные категории волонтеров при создании приложения. Также интерфейс позволяет самостоятельно записаться на события, проводимые штабом, оперативно прислать отчет, документы и фотографии. Кроме того, программа предусматривает систему поощрения в виде начисления баллов.

Действующий мэр Сергей Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. Он намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. 

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