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Власти КЧР опровергли сообщения об обыске в кабинете главы республики

Общество
27 июня, 17:13 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 27, июня. /ТАСС

Рашид Темрезов работает по обычному графику, подчеркнули в его пресс-службе

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Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов

© Михаил Метцель/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 27 июня. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов работает по обычному графику, информация об обыске в его кабинете не соответствует действительности. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Людмила Переславцева.

Ранее сообщалось, что в кабинетах чиновников в КЧР, в том числе и главы региона, прошли обыски.

"Информация о проведении обыска не соответствуют действительности", - сказала собеседница агентства, добавив, что глава региона трудится "по обычному рабочему графику".

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