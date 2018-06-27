Власти КЧР опровергли сообщения об обыске в кабинете главы республики

ЧЕРКЕССК, 27 июня. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов работает по обычному графику, информация об обыске в его кабинете не соответствует действительности. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Людмила Переславцева.

Ранее сообщалось, что в кабинетах чиновников в КЧР, в том числе и главы региона, прошли обыски.

"Информация о проведении обыска не соответствуют действительности", - сказала собеседница агентства, добавив, что глава региона трудится "по обычному рабочему графику".