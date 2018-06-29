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Как избежать теплового удара и защититься от аномальной жары

Общество
29 июня, 8:15 UTC+3

Жаркое лето можно легко перенести без вреда для здоровья. Все, что нужно — соблюдать ряд простых правил

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© Артем Геодакян/ТАСС

Температура воздуха в Москве на этих выходных поднимется до 30 градусов тепла. Из-за пришедшего с севера Африки антициклона на юге России ожидается повышение температуры до 43−45 градусов. А в ряде регионов российским военнослужащим уже начали раздавать облегченную полевую военную форму — "тропиканку".

1
На улице

Старайтесь избегать длительного нахождения на улице в солнечную погоду. Прогулки лучше перенести на вечер или раннее утро, а с 10 до 16 часов по возможности находиться в тени или в помещении.

Физические нагрузки и занятия спортом в дневное время необходимо свести к минимуму.

А в ГИБДД водителям советуют по возможности отказаться от дальних поездок.

"Прежде всего, следует заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля, особенно если планируется дальняя поездка. Посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать его "закипания" на дороге", — предупреждает госавтоинспекция. 

2
В помещении

Избегайте попадания прямых солнечных лучей в помещение, закрывая шторы и занавески. При этом комнаты необходимо периодически проветривать.

При использовании кондиционера не рекомендуется охлаждать воздух ниже уличной температуры больше чем на 5°C.

Использование бытовой техники и электроники, нагревающей воздух, следует ограничить (от компьютеров до мощных светильников).

3
Одежда и гигиена

Одежду, обувь и белье следует подбирать исключительно из натуральных тканей и материалов, а также светлых оттенков. Обтягивающая одежда в жаркую погоду способствует перегреванию организма.

От теплового удара защитит головной убор. Не стоит также пренебрегать солнечными очками и зонтами.

Врачи также рекомендуют принимать прохладный душ два-три раза в неделю, а также увлажнять лицо и руки термальной водой или влажным полотенцем.

А женщинам также рекомендуется ограничить использование косметических средств, чтобы кожа могла "дышать".

4
Еда и напитки

Употребляйте в пищу больше овощей и фруктов. Из ежедневного рациона в жаркие дни рекомендуется исключить мясо, а также жирную и жареную пищу, чтобы избежать перегревания организма.

Помните, что в жару ваш организм очень быстро теряет жидкость. Рекомендуется соблюдать питьевой режим и выпивать около 1,5 л воды ежедневно. При этом от сладких и газированных напитков лучше воздержаться.

"Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая [должна быть] +10–15°C. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей", — предупреждает Роспотребнадзор.

Слишком холодную воду пить не стоит, чтобы избежать спазма кровеносных сосудов, которые в жару расширяются, чтобы обеспечить теплообмен.

Употребление кофе лучше ограничить, так как это приводит к обезвоживанию.

5
Сигареты и алкоголь

В первую очередь в жаркую погоду врачи советуют отказаться от курения. Вредная привычка может привести к образованию тромбов.

От алкогольных напитков также следует воздержаться: нарушается терморегуляция, повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

6
Первая помощь

Если в жаркую погоду человек теряет сознание, испытывает слабость, тошноту и рвоту, судороги мыщц рук и пресса (симптомы теплового истощения или теплового удара), необходимо уложить его на спину, предварительно выведя его в тень или в кондиционируемое помещение и дав воды. В случае теплового удара необходимо показать пострадавшего врачу.

В случае появления солнечных ожогов необходимо первым делом приложить к пораженному участку влажное полотенце, чтобы охладить кожный покров. После чего можно использовать как противоожоговые салфетки, так и средства на основе декспантенола.

Петр Синяев

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