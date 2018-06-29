Как избежать теплового удара и защититься от аномальной жары

Старайтесь избегать длительного нахождения на улице в солнечную погоду. Прогулки лучше перенести на вечер или раннее утро, а с 10 до 16 часов по возможности находиться в тени или в помещении.

Физические нагрузки и занятия спортом в дневное время необходимо свести к минимуму.

А в ГИБДД водителям советуют по возможности отказаться от дальних поездок.

"Прежде всего, следует заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля, особенно если планируется дальняя поездка. Посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать его "закипания" на дороге", — предупреждает госавтоинспекция.