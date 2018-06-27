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Власти Абхазии готовятся открыть чайный туристический маршрут

Общество
27 июня, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Посещающие республику иностранцы смогут попробовать себя в роли сборщика чая на плантациях, а также посетить чайную фабрику и продегустировать различные сорта этого напитка

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Абхазии намерены разработать для туристов новый маршрут, на котором все желающие смогут собрать чай своими руками и посетить чайную фабрику. Об этом сообщил ТАСС премьер-министр республики Геннадий Гагулия после первой рабочей встречи с вице-премьером правительства РФ Виталием Мутко, которая состоялась в среду в Москве.

"Развитие туристических маршрутов связано с тем, что ... появились новые направления - экотуризм, гастротуризм. Сейчас мы разрабатываем новый маршрут, экотуристический, чайный. <…> Мы хотим людей привозить на чайные плантации, давать им по маленькому лукошку, чтобы они своими руками собрали этот чай", - сказал он. Гагулия добавил, что туристам также будет доступно посещение чайной фабрики с дегустацией различных сортов чая. При этом он не уточнил сроки реализации проекта.

Говоря об итогах встречи с Мутко, Гагулия отметил, что на встрече обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества между Абхазией и РФ, реализация инвестиционной программы республики, развитие социальной инфраструктуры, экономики и туризма страны. При этом, по словам премьер-министра Абхазии, реализация программы социально-экономического развития республики не будет изменена, а все включенные в нее на 2019 год проекты будут реализованы.

"Мы всегда чувствовали и чувствуем помощь России в решении тех или иных вопросов, и сегодня мы можем с благодарностью сказать, что <…> Россия нам во многом помогла, но следующий этап - это уже развитие экономики Абхазии. Многие социальные вопросы были закрыты, многие социальные вопросы были решены - теперь наступает время развития экономики", - сказал Гагулия.

Согласно инвестиционной программе на 2017-2019 годы, в текущем году должна завершиться модернизация электрических подстанций и распределительных сетей (166,7 млн рублей), реконструкция части здания средней школы № 7 в городе Гудаута (80,8 млн рублей), противопаводковые и берегоукрепительные мероприятия (162,9 млн рублей), создание земельного кадастра и кадастра недвижимости (186 млн рублей. Инвестпрограмма на 2017-2019 годы составляет 5,8 млрд рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные РФ для финансовой помощи Абхазии, осуществляются в следующих объемах: 2017 год - 2,585 млрд рублей, 2018 и 2019 годы - по 1,62 млрд рублей.

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Персоны
Мутко, Виталий Леонтьевич Гагулия, Геннадий Леонидович
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