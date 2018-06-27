Овечкин планирует развивать созданное им движение Putin Team

ВЛАДИМИР, 27 июня. /ТАСС/. Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что планирует продолжать заниматься развитием созданного им движения Putin Team. Об этом он рассказал в среду журналистам в кулуарах образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

"Движение Putin Team развивать, конечно, планирую", - сказал хоккеист, отметив, что подробности держатся в секрете.

О создании общественного движения в поддержку президента РФ Владимира Путина 2 ноября 2017 года на своей странице в Instagram объявил бывший капитан сборной России и клуба "Вашингтон" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин.

Ранее о присоединении к Putin Team объявили российские гимнастки во главе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой, хоккеист СКА Илья Ковальчук, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин, волейболист Сергей Тетюхин, шахматист Сергей Карякин, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов, двукратный призер чемпионатов мира Александр Легков и двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев.

После встречи с участниками форума "Территория смыслов" Овечкин отметил, что общение прошло в "очень хорошей и доброй атмосфере". "Вопросы [участников] были интересные. Надеюсь, мои ответы кому-то [из них] пригодятся", - добавил Овечкин.

"Участники подзарядили меня энергией, эмоциями, и это самое главное", - заключил он.

О форуме

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" стартовал в четвертый раз во Владимирской области. Форум продлится до 12 августа. В этом году в нем примут участие около 6 тыс. человек в шести тематических сменах: "Новые возможности развития студенческих объединений", "Образование будущего", "Цифровой мир", "Поколение доброй воли", "Эффективная политика" и "Молодежная команда страны".