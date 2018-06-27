В Подмосковье в 2018 году откроется первый хоспис для детей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Первый хоспис для детей откроется до конца 2018 года в городе Домодедово Московской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

"Детский хоспис будет расположен в поселке государственного племенного завода "Константиново". Его открытие планируется до конца года", - сообщили в пресс- службе. Это будет первый областной хоспис для детей, уточнили ТАСС в министерстве.

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, учреждение будет рассчитано на десять коек. В пресс-службе добавили, что в хосписе будет оказываться весь комплекс паллиативной помощи, включая программы медицинской, психологической, юридической, духовной помощи семьям, где есть дети с неизлечимыми заболеваниями.

"В Подмосковье паллиативная медицинская помощь оказывается и в амбулаторных, и в стационарных условиях. В регионе на базе пяти медицинских организаций функционируют 42 койки паллиативного профиля, в скором времени будет организовано пять выездных бригад для оказания паллиативной помощи. Всего в прошлом году 188 детей с неизлечимыми заболеваниями получили данный вид помощи", - процитировали Маркова в пресс-службе.