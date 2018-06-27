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Зигмар Габриэль после ухода с поста главы МИД Германии займется журналистикой

Общество
27 июня, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

По данным Der Spiegel, бывший министр иностранных дел намерен сотрудничать с изданиями медиагруппы Holtzbrinck

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Зигмар Габриэль

Зигмар Габриэль

© Adam Berry/Getty Images

ТАСС, 27 июня. Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль после ухода с должности решил заняться журналистикой. Об этом в среду сообщает издание Der Spiegel.

По его данным, федеральное правительство уже дало политику разрешение на журналистскую деятельность. Габриэль намерен сотрудничать с изданиями медиагруппы Holtzbrinck, среди которых газеты Handelsblatt, Der Tagesspiegel, Die Zeit и журнал Wirtschaftswoche.

В Германии с недавнего времени действует закон, согласно которому министры, желающие устроиться на новую работу, обязаны подать соответствующую заявку в Комитет по этике, который за 18 месяцев примет решение о наличии или отсутствии конфликта интересов.

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