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Члены ОНК Москвы посетили в СИЗО Романа Сущенко

Общество
27 июня, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В Общественной наблюдательной комиссии отметили, что у Сущенко нет претензий по условиям содержания, кроме ограничений на подписку на украинские газеты и задержек с личной корреспонденцией

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посетили в среду гражданина Украины Романа Сущенко, который ожидает в СИЗО апелляцию на решение суда, приговорившего его к 12 годам тюрьмы за шпионаж. Он находится в списке лиц, встречи с которыми добивается украинский омбудсмен в рамках договоренности о взаимном посещении граждан, отбывающих наказание на территории двух стран.

Как сообщил ТАСС ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, у Сущенко нет претензий по условиям содержания, за исключением ограничений на подписку на украинские газеты и задержек с личной корреспонденцией. "Он сказал, что ждет визита российского и украинского омбудсменов, надеясь, что это станет первым шагом к обмену заключенными, - сказал Мельников. - Он также хотел бы обсудить с ними ход следствия и суда по его делу".

"Со своей стороны члены ОНК информировали Сущенко о том, что украинский и российский омбудсмен пока не согласовали график взаимных посещений находящихся в местах лишения свободы граждан Украины и России, которые должны осуществляться на принципах паритетности, взаимности и синхронности", - сообщил ответственный секретарь ОНК.

Мосгорсуд 4 июня признал виновным в шпионаже в пользу Украины. Как заявили в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Вину Сущенко не признал.

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