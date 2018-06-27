Пожарным пришлось подняться на ручных лестницах, чтобы быстро потушить пожар в "Атриуме"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Тяжелых последствий пожара в столичном торгово-развлекательном центре "Атриум" удалось избежать благодаря действиям пожарных, поднявшихся на крышу здания по штурмовым лестницам. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

"Первые прибывшие пожарные, чтобы не терять времени, не дожидаясь прибытия автолестниц, поднялись на крышу на четвертый этаж ТРЦ по штурмовым лестницам. Это помогло избежать возможных тяжелых последствий пожара", - сказал сотрудник пресс-службы, добавив, что после прибытия автолестниц, они были установлены со стороны Курского вокзала. Он уточнил, что первые пожарные прибыли через четыре минуты после вызова.

По словам работников ТРЦ, пожарные прибыли практически сразу после срабатывания сигнализации. "Услышали сигнализацию, люди начали выходить, мы тоже вышли. Паники не было, все спокойно вышли. На улице уже пожарные машины были, пожарные тушили уже", - рассказала корреспонденту ТАСС работница одного из магазинов Светлана Михеева.

Всего в "Атриуме" расположено около 200 магазинов и несколько кинозалов.

По данным МЧС, в 17:28 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Земляной Вал в "Атриуме", где загорелся утеплитель под кровлей. "Площадь пожара составила около 10 кв. метров, в 17:56 мск возгорание было ликвидировано", - уточнил представитель ГУ МЧС. Пострадавших нет. Из здания были выведены более 3,5 тыс. человек.

Ранее проводилась проверка ТРЦ на соблюдение требований пожарной безопасности. Причины возгорания устанавливаются.