Вузы Архангельска и Тромсё будут сотрудничать по развитию альтернативной энергетики в АЗРФ

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июня. /ТАСС/. Северный Арктический федеральный университет (Архангельск) и Арктический университет Норвегии (Тромсё) будут сотрудничать в сфере развития альтернативной энергетики в Арктической зоне РФ. Об этом в среду ТАСС сообщил директор высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ Павел Марьяндышев.

"Наши университеты будут сотрудничать в сфере развития альтернативной энергетики, сотрудничество САФУ и Арктического университета послужит толчком к развитию альтернативной энергетики в Арктической зоне России, Крайнего Севера. У Арктического университета Норвегии большой опыт в проведении компьютерного моделирования на высокопроизводительных машинах, так называемое численное моделирование, а любое численное моделирование подтверждается на экспериментальных установках, которыми владеет САФУ, имея прекрасную лабораторную базу", - сказал ТАСС Марьяндышев.

Это касается разных видов альтернативной энергетики: ветровой, биоэнергетики, использования энергии солнца и других. Как отметил ТАСС профессор института сооружений, энергетики и материаловедения Арктического университета Норвегии Мохамад Мустафа, в Арктике можно использовать в том числе энергию водорода при применении так называемых топливных ячеек.

"Если вы едете в электромобиле, вам нужно заряжать батареи, подключать автомобиль к дому, чтобы зарядить его, а если у вас автомобиль имеет топливную ячейку для хранения водорода, вы подключаете дом к автомобилю, чтобы зарядить дом. Это можно использовать и в Арктике", - сказал Мустафа.

Представители университетов отметили, что база двух вузов будет дополнять друг друга. "Мы очень впечатлены лабораторной базой, которую имеет САФУ и теми установками, на которых проводится научно-исследовательская работа", - сказал ТАСС профессор института сооружений, энергетики и материаловедения Арктического университета Норвегии Мухаммед Шакеел Вирк.

Как пояснил Марьяндышев, теоретические модели, рассчитанные в Норвегии, можно будет проверять в лабораториях САФУ. "Строится модель, на базе этой модели создается небольшой лабораторный прототип, так называемая тестируемая модель, на которой экспериментально подтверждается полученный результат. Затем тестируемая модель тиражируется на промышленную модель", - сказал директор высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ.