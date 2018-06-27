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Глава новгородского Морского центра одним из первых получил награду "За наставничество"

Общество
27 июня, 20:24 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 27, июня. /ТАСС

Знак отличия вручил в среду Владимир Путин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Руководитель новгородского детского Морского центра Николай Варухин стал одним из первых в стране, кто получил учрежденную в марте этого года госнаграду "За наставничество". Знак отличия вручил в среду Владимир Путин, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области.

"В числе первых награждённых - Николай Варухин, который возглавляет Морской центр в Великом Новгороде. Знак отличия также получил ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников и главный научный сотрудник Санкт-Петербургского университета ИТМО Анатолий Шалыто", - уточнили в пресс-службе.

Николай Варухин - создатель и бессменный руководитель детского Морского центра, который был открыт в Великом Новгороде в 1967 году. По словам главы центра, за время существования в нем прошли обучение около 20 тыс. детей. Многие впоследствии выбрали профессии, связанные с флотом - работают на речных и морских судах, несут службу на военных кораблях.

"Каждый из вас добился выдающихся результатов в своей деятельности. Ваши достижения, победы, рекорды, мужество и труд - это значимый вклад в развитие России. И конечно, у этого вклада есть и огромное нравственное значение", - сказал Владимир Путин.

Указ президента об учреждении знака отличия "За наставничество" был издан в марте 2018 года. Предложение учредить эту награду также высказал Николай Варухин на первом всероссийском форуме "Наставник" в Москве. Новый знак будут получать лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, госслужащих, учителей, врачей, а также работников культуры и деятелей искусства.

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