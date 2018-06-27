Методики эвакуации посетителей по примеру аэропортов разработают для Эрмитажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации разработают для Государственного Эрмитажа методику эвакуации посетителей и экспонатов музея по образцу аналогичных мер безопасности в аэропортах. Музей и вуз подписали в среду соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС.

"Мы подписываем соглашение, которое кажется экзотичным, но это очень нужная инициатива. У нас много сфер, в которых университет может нам серьезно помочь. Мы с большой надеждой смотрим на наше сотрудничество", - сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии подписания соглашения.

Как сообщили в пресс-службе музея, специалисты университета занимаются разработкой стандартов безопасности и эвакуации объектов с массовым пребыванием людей. "Методики расчета эвакуации для музеев и аэропортов схожи, а по количеству посетителей Эрмитаж может сравниться с аэропортами таких городов, как Сочи, Симферополь и Новосибирск", - отметили представители музея. На основе исследований ученых будет проводиться расчет сил и средств, необходимых при эвакуации экспонатов и посетителей музея.

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Михаил Смуров также пообещал организовать для сотрудников службы безопасности Эрмитажа занятия по управлению беспилотными авиационными системами и комплексами, в том числе квадрокоптерами.

Специалисты музея и университета совместно исследуют, как влияют различные виды транспортных перевозок на музейные экспонаты. Они изучат воздействие перегрузок и вибраций на экспонаты в зависимости от способа их упаковки и транспортировки (самолет, автомобиль) и на этой основе предложат новые нормативы и методики перевозок, в том числе и выставочные центры Эрмитажа.

В рамках соглашения университет гражданской авиации окажет музею помощь в организации перевозок экспонатов в центры Государственного Эрмитажа в Сибири, Владивостоке и других городах.