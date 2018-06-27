НКО настаивают на контроле экологических программ промпредприятий Баренц-региона

МУРМАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Природоохранные организации стран Баренц-региона и России заявили о необходимости независимого контроля экологических программ крупных промпредприятий. Как заявляли в своих выступлениях участники проходящей в эти дни в Норвегии и Мурманской области под эгидой Экологической палаты России первой Международной экологической неделе Баренц-региона, для этого должен быть выработан эффективный формат взаимодействия общественников, властей, журналистов и бизнеса.

"У стран Баренц-региона во многом одинаковые экологические проблемы, решению которых мешает различие интересов промышленности, власти и экологов. Проходящая встреча призвана наметить пути сотрудничества, которое поможет сохранению арктической природы", - сказал ТАСС один из координаторов Эконедели Тимофей Суровцев.

Миллиарды на природу

По экспертным оценкам, общий объем инвестиций в регион Баренцева моря, который наряду с Россией активно осваивают промышленные предприятия Норвегии, Финляндии и Швеции, на период до 2020 года составит €120 млрд. Основная доля затрат придется на наиболее прибыльные отрасли - такие, как нефтедобыча, горнодобывающая отрасль, металлургия, углеводороды, генерация и передача электроэнергии, дорожное строительство, создание и расширение транспортных комплексов. Однако эти инвестиции несут не только развитие экономики и социальной сферы регионов, но и существенную нагрузку на экологию.

Причем, как отметил в выступлении Александр Водяник, эксперт программы Комфортная среда проектного офиса развития Арктики и помощник секретаря Общественной палаты РФ, экологическая ситуация в странах Северной Европы достаточно напряженная. "Например, горная добыча везде приводит в одним проблемам - отвалам, выбросам. Та же Норвегия шахтные сбросы помещает во фьорды, что беспокоит местных жителей", - сказал он.

По мнению экспертов, нормальной практикой является отчисление доли инвестиций порядка 10% на природоохранные проекты. При планируемых инвестициях это €12 млрд. Поэтому очень актуальным становится вопрос их эффективного использования. "Независимый и эффективный контроль над расходованием этих средств и взаимодействие экологов, властей и предпринимателей и стали главными темами обсуждений на Эконеделе", - отметил координатор мероприятия Тимофей Суровцев.

Пластик и транспорт

В центре обсуждения оказались и еще ряд общих для арктических стран проблем экологии. Вице-президент общественной организации "Национальный экологический порядок" Владимир Хватов остановился на проблемах развития транспортной инфраструктуры. Он отметил, что транспортная системы жизненно необходима для северных регионов, но ее развитие требует внимания к экологии. "Необходимо создавать экологическую инфраструктуру на дорогах - мусорные контейнеры, места отдыха", - отметил он. При этом эксперт добавил, что сейчас в России уже происходят существенные положительные сдвиги в этой сфере.

О серьезных проблемах говорили и зарубежные участники. Известный норвежский эколог Курт Оддекалв выразил обеспокоенность росту объемов микропластика в арктической природной среде. "Недалеко от места, где я живу, недавно на берег выбросился кит, в котором нашли очень много пластика. В этом году мы собрали 120 кубометров пластика, посетив на судне арктические острова.

Он обратил внимание участников и на проблему норвежских рыбозаводческих предприятий, которые выбрасывают отходы деятельности вдоль берегов.

Несвобода слова

Отдельной темой Эконедели стала работа СМИ. Курт Оддекалв сообщил о том, что норвежские СМИ во многом замалчивают эколоические проблемы страны и Баренц-региона. Решением может стать образование единой информационной площадки для журналистов-экологов. И такой проект уже разрабатывается, он также стал одной из тем обсуждения участников Эконедели. Проект "ЭКО-пресс" призван заложить основу бесконфликтного и эффективного стиля сотрудничества СМИ Баренц-региона, из взаимодействия с промышленниками и властями.

Помочь этому может и Международный экологический центре, соглашение о намерениях создания которого подписали в рамках Эконедели. Инициаторами его создания центра с российской стороны выступили Экологическая палата РФ, компания "Пасари" и генеральное консульство РФ в Киркенесе. Экологический центр будет создаваться в приграничном поселке Приречный в Мурманской области, он позволит совместно решать общие проблемы в экологии и обсуждать совместные проекты.

Как рассказал сопредседатель Экологической палаты России Вадим Петров, в центре проходить встречи, обсуждения, презентации, вестись научная и образовательная работа. И здесь же смогут встречаться представители СМИ Северных стран, чтобы обсуждать сотрудничество в освещении проблем экологии.

Неделя для природы

Экологическая неделя Баренц-региона началась во вторник в норвежском Киркенесе и продолжилась в Никеле и Мурманске. Ее организовала Экологическая палата России. Участниками стали представители власти Норвегии, Швеции и Мурманской области, руководители ведущих НКО Баренц-региона, журналисты-экологи.

Мероприятие приурочено к 25-летию Совету Баренцева (Евроарктического) региона (СБЕР). Эта международная межправительственная организация была создана 11 января 1933 года в результате подписания соответствующей декларации с участием России, Норвегии, Финляндии и Швеции.