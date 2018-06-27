Ученый совет ВШЭ: ситуация с "Шанинкой" говорит о неадекватной системе аккредитации вузов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ситуация с Московской высшей школой социальных и экономических наук ("Шанинкой") показывает неадекватность нынешней системы государственной аккредитации вузов. Об этом говорится в поступившем в среду в ТАСС заявлении Ученого совета Высшей школы экономики.

На сайте Рособрнадзора 21 июня появился приказ об отказе "Шанинке" в аккредитации. В заключении ведомства говорилось о недостаточной квалификации сотрудников, включая заведующих кафедрами, отсутствии необходимой материально-технической базы и невыполнении учебного плана в должном объеме. Ректор вуза Сергей Зуев заявил, что не согласен с этими претензиями. Экспертиза проводилась в связи с истечением 25 мая 2018 года действия свидетельства об аккредитации.

"Ученый совет НИУ ВШЭ обеспокоен отзывом государственной аккредитации МВШСЭН ("Шанинки"). Многолетнее партнерство наших вузов позволяет утверждать, что качество подготовки студентов МВШСЭН отвечает высоким стандартам. Создавшаяся ситуация вновь демонстрирует неадекватность сложившейся системы аккредитации и лицензирования образовательных программ задаче обеспечения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования. 11 мая 2018 года общее собрание ассоциаций, объединяющих 50 ведущих университетов России, приняло решение обратиться к президенту России с предложением о ее пересмотре", - говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что система госаккредитации сыграла важную роль в работе Рособрнадзора по очистке российской системы высшего образования от недобросовестных вузов в последние годы. "В настоящее время эта работа в основном завершена. Применение госаккредитации в ее традиционных формах все чаще ведет не к ликвидации программ наиболее низкого качества, а к тому, что проблемы возникают у инновационных вузов, работающих выше уровня государственных стандартов", - говорится в заявлении Ученого совета. Необходимо в ближайшее время модернизировать эту систему, которая должна быть направлена в равной степени на борьбу с низким качеством образования и на поддержку лучших практик, отмечается в заявлении.

Частный вуз "Московская высшая школа социальных и экономических наук" открылся в 1995 году. В Московской школе функционируют пять факультетов, на которых ежегодно обучаются более 300 слушателей. Вуз активно привлекает спонсорские средства от международных благотворительных фондов, способствующих развитию российского образования.

Отказ в государственной аккредитации не является основанием для прекращения образовательной деятельности, так как это право предоставляется вузу на основании лицензии. Вуз вправе продолжать обучение студентов по этим программам, но выпускники получат дипломы не государственного образца, а собственного образца вуза. Также при обучении по неаккредитованным программам студентам не гарантирована отсрочка от службы в вооруженных силах РФ по призыву, они не могут продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре по аккредитованным программам, использовать средства материнского капитала для оплаты обучения.