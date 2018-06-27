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Делегация РФ в СПЧ обратила внимание на "зашкаливающую" ксенофобию в ЕС

Общество
27 июня, 22:54 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 27, июня. /ТАСС

Как подчеркнул российский дипломат Егор Шульгин, признаки явного политического заказа проявляются "в игнорировании из года в год в СПЧ серьезных правозащитных проблем в целом ряде государств"

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ЖЕНЕВА, 27 июня. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, привлекла внимание мирового сообщества к нарушениям прав и свобод в странах Евросоюза. Представитель делегации РФ Егор Шульгин в выступлении на заседании в среду указал, в частности, на высокий уровень ксенофобии и мигрантофобии в ЕС, отсутствие результатов расследования скандала вокруг раскрытой в городе Телфорде в Великобритании сети педофилов и на избыточное применении спецсредств правоохранительными органами Франции, Бельгии и Германии.

Как подчеркнул российский дипломат, признаки явного политического заказа проявляются "в игнорировании из года в год в СПЧ серьезных правозащитных проблем в целом ряде государств". "Так, до сих пор нет результатов расследования громкого скандала телфордской сети педофилов в Великобритании, - сказал Шульгин. - Судя по всему, не понесли наказания и высокопоставленные британские чиновники, виновные в принудительной депортации иммигрантов из бывших британских колоний в Карибском бассейне, Африке и Южной Азии". Кроме того, в Соединенном Королевстве "замалчивается информация о дискриминации в отношении футболистов - число таких проявлений в прошлом году выросло на 53%, причем половину из них составили оскорбления на расовой почве".

"В Евросоюзе зашкаливает уровень этнической и религиозной нетерпимости, мигрантофобии и ксенофобии", - продолжил дипломат. Он назвал "страусиной" политикой позицию, которую занял ЕС в отношении разгула национализма, сужения образовательного и информационного пространства для нацменьшиснств, борьбы с памятниками и преследования инакомыслия в Прибалтике, Польше и на Украине. Шульгин напомнил, что буквально на днях Киев запретил въезд в страну на 5 лет двум российским журналистам. Подобные действия, считают в России, "заслуживают самого решительного осуждения".

"Тревожит избыточное применение спецсредств сотрудниками правоохранительных органов во Франции, Бельгии и Германии", - сказал дипломат. Правозащитники отмечают многочисленные случаи жестокого обращения во Франции с задержанными и подследственными, иногда с летальным исходом, подчеркнул он.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в настоящее время не является членом СПЧ, при этом российская делегация участвует в сессии.

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