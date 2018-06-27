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В пресс-службе МФТИ опровергли, что увольнение преподавателя связано с его словами в СМИ

Общество
27 июня, 23:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В вузе отметили, что сейчас Максим Балашов продолжает работать, его контракт заканчивается в конце августа

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Информация об увольнении преподавателя МФТИ Максима Балашова из-за его комментариев журналистам о работе вуза не соответствует действительности. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МФТИ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Балашов был уволен за свои комментарии в некоторых изданиях, в которых говорилось о внутренней работе вуза.

"Распространенная в СМИ информация о том, что Максим Викторович Балашов уволен с занимаемой должности за свои комментарии, не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

В ней добавили, что сейчас преподаватель продолжает работать, его контракт заканчивается в конце августа. "26 июня на заседании Ученого совета МФТИ проводилось голосование по конкурсу о заключении трудовых договоров с преподавателями по основному месту работы с 1 сентября 2018 года. На две открытые вакансии профессора кафедры высшей математики претендовали четыре человека. По итогам голосования Балашов занял только третье место", - отметили в пресс-службе.

В вузе уточнили, что выигравшие конкурс кандидаты являются уважаемыми учеными с опытом работы на соответствующей кафедре. В частности, Василий Дикусар опубликовал 146 научных работ и учебных пособий и подготовил 22 кандидатов и 10 докторов наук, а Яков Дымарский опубликовал 65 публикаций и является автором 15 учебных пособий по математике.

Также в вузе подчеркнули, что решения о заключении договоров принималось не администрацией учебного заведения, а коллегиальным выборным органом - Ученым советом МФТИ. На заседании присутствовали 50 членов совета, и оно было открытым для всех сотрудников института. "Максим Викторович может участвовать в других профессорско-преподавательских конкурсах на Физтехе", - заключили в пресс-службе.

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