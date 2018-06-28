Испания начинает выдачу виз россиянам за четыре рабочих дня

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Консульство Испании в Москве объявило о введении с четверга новых сроков выдачи виз российским гражданам. Въездной документ можно будет оформить за четыре рабочих дня.

"Хорошие новости для российских граждан, которые едут в Испанию: начиная с 28 июня Генеральное консульство Испании в Москве сокращает время процедуры оформления виз до 4 рабочих дней вместо 5 рабочих дней в настоящее время", - информировали в дипмиссии. Таким образом, визу можно успеть получить до выходных дней, подав документы в начале недели.

По данным испанского Национального института статистики, в прошлом году туристический поток россиян в Испанию увеличился на 13% по сравнению с 2016 годом и составил около 1 млн человек.

Облегчение визового режима

Российская сторона продолжает обсуждение вопросов облегчения визового режима со многими странами. Весной подобный вопрос поднимался, в частности, с Японией. Так, в мае заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, находившийся с визитом в Токио, подробно рассмотрел наметившиеся перспективы.

Тем не менее, с некоторыми странами сложности получения въездных документов сохраняются и даже усугубляются. Помощник госсекретаря США Карл Риш, отвечая на вопросы пользователей Facebook на официальной странице американского посольства в Москве о сложности получения виз, отметил, что срок рассмотрения заявлений российских граждан не получится сократить до тех пор, пока США не восстановят количество сотрудников диппредставительства в России.