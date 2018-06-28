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Около 500 млн рублей вложила в инфраструктуру главная больница Дагестана за пять лет

Общество
28 июня, 0:37 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, июня. /ТАСС

Кроме того, значительные средства поступают от лечения и диагностики аттестованных сотрудников Минобороны России, ФСБ, МЧС, УФСИН, которые имеют медицинское обеспечение за счет своих ведомств

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МАХАЧКАЛА, 28 июня. /ТАСС/. Республиканская клиническая больница (РКБ) Дагестана за последние пять лет вложила в инфраструктуру и технологии более 450 млн рублей, сообщил в среду на пресс-конференции главный врач РКБ Ибрагим Магомедов.

"За пять лет мы ничего не получили [из регионального бюджета] на поддержание инфраструктуры больницы. В то же время коллектив заработал и вложил в инфраструктуру почти полмиллиарда рублей", - сказал Магомедов.

По его словам, около 45 млн рублей в год больница зарабатывает за счет лечения пациентов из других регионов России. Кроме того, значительные средства в РКБ поступают от лечения и диагностики аттестованных сотрудников Минобороны России, ФСБ, МЧС, УФСИН, которые имеют медицинское обеспечение за счет своих ведомств. "У нас есть договоры с этими ведомствами и по тарифу ОМС они перечисляют деньги в больницу. Плюс к этому в строгом соответствии с законом мы оказываем платные медицинские услуги всем остальным желающим", - пояснил главврач.

Руководитель медучреждения также рассказал на что конкретно были направлены заработанные средства. "Мы начали с операционных и реанимационных залов. Были восстановлены все технологические условия, чтобы там можно было нормально проводить операции", - сообщил он.

Магомедов надеется, что оставшиеся проблемы удастся решить благодаря поддержке властей. "Я очень надеюсь, что те вопросы, которые стоят сейчас, будут решены уже с помощью правительства республики. Те вещи, которые мы не можем потянуть с нашими небольшими деньгами - это противопожарная сигнализация, лифты, которые служат по 30 - 40 лет, создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения, новый МРТ-аппарат. Я надеюсь, что с новым министром и его командой мы добьемся [их решения]", - заключил главврач РКБ.

Головное медучреждение Дагестана

Республиканская клиническая больница Дагестана - головное многопрофильное медучреждение Минздрава республики, которое оказывает высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь. Ежегодно в РКБ поступают до 45 тыс. больных. По данным Минздрава Дагестана, поправить здоровье в РКБ в Махачкалу приезжают пациенты не только со всех районов и городов республики, но и из соседних регионов, в том числе из Чечни, Ингушетии, Ставропольского края.

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