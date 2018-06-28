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Sky: старшая внучка Елизаветы II дала имя новорожденной дочери

Общество
28 июня, 1:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Лейна Элизабет стала седьмой правнучкой Елизаветы II и принца Филиппа

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ТАСС, 28 июня. Старшая внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл и ее супруг Майк Тиндолл дали имя новорожденной дочери. Как сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на представительницу пары, девочка получила имя Лейна Элизабет.

"Ее зовут Лейна Элизабет. Им просто понравилось это имя", - приводит телеканал ее слова. Как отмечает Sky News, второе имя девочка получила в честь своей прабабушки Елизаветы II.

Лейна Элизабет родилась 18 июня в родильном отделении города Страуд (графство Глочестершир). Новорожденная стала седьмой правнучкой Елизаветы II и принца Филиппа и 19-й в очереди престолонаследия.

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