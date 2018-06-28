Кадыров "из-за политики" потерял иностранную аудиторию, когда его профили в сетях закрыли

ТАСС, 28 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что "из-за политики" потерял возможность общения с иностранной аудиторией после того, как его профили в Instagram и Facebook закрыли. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".

В конце декабря прошлого года профили Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook стали недоступны. Общее количество подписчиков Кадырова в Instagram составляло более 3 млн человек, в Facebook - свыше 757 тыс.

"Закрытие профиля повлияло на иностранных подписчиков - сейчас я не могу с ними общаться. Они закрыли аккаунты, но они не закрыли меня. Это чистая политика. Они поняли, что меня читают, и от этого есть плюсы для нашего государства", - сказал Кадыров.

По его словам, "Америка была третьим по количеству подписчиков государством, каждый день добавлялись по 5 - 7 тыс. человек". "Instagram смотрели американцы, их ведущие каналы делали сюжеты. Хотя они были против меня, все равно все читали. Я не просто ставил фотографии или ролики - были политические темы, социальные и другие", - добавил глава Чечни.

Также он напомнил, что все тексты, фотографии и ролики на своих страницах в социальных сетях он размещает сам, сам же отвечает на вопросы пользователей. "Смотрю, изменения делаю", - уточнил Кадыров.

Сейчас действующими являются страницы Кадырова в социальных сетях "Вконтакте", Twitter, (чеченском аналоге Instagram) Mylistory и в мессенджере Telegram.