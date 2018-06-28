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Российские военные передали 10 тонн помощи жителям сирийского города Мисраба

Общество
28 июня, 5:39 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 28, июня. /ТАСС

В городе также открыли медицинский пункт

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ДАМАСК, 28 июня. /ТАСС/. Российские военные раздали около 10 тонн гуманитарной помощи, в том числе рис, муку, сахар, в населенном пункте Мисраба недалеко от Дамаска, сообщили журналистам в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

"Мы очень благодарны России, что она помогла законной сирийской власти вернуться сюда. И та гуманитарная помощь, которую наши российские друзья привозят сюда, очень помогает. Россия - единственная страна, кто нам помогает, кроме вас здесь больше никого не было", - сообщил журналистам Адиб аль-Манфуш, представитель администрации Мисрабы.

Он также рассказал, что каждый день в город возвращаются мирные жители. За прошлый месяц в свои дома уже вернулись около 1,2 тыс. семей.

Там же, в Мисрабе, российские военные открыли медицинский пункт для помощи местным жителям. Как рассказали в Центре, в таких пунктах врачи успевают принимать от 70 до 100 человек в день. Прием осуществляется не менее двух раз в неделю.

"Люди в основном приходят с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, эндокринными заболеваниями <...>. Очень много детских болезней, инфекционные заболевания. Более 70% - это дети", - сообщил старший офицер отделения медицинского обеспечения Центра по примирению майор Алексей Конарев.

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