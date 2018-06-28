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Всемирный фонд дикой природы настаивает на скорейшем создании нацпарка в ЕАО

Общество
28 июня, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Особую актуальность проект приобретает в связи с программой реинтродукции амурского тигра на левобережье Амура

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ТАСС, 28 июня. Создание национального парка в районе реки Помпеевки в Хинганском ущелье (Еврейская автономная область) следует реализовать как можно скорее. Об этом на международном научно-практический симпозиуме "Сохранение популяции амурского тигра: итоги, проблемы, перспективы" в Хабаровске заявил в четверг директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Петр Осипов.

"В настоящее время территория проектируемого резервата представляет собой один из немногих участков в пределах ЕАО, Малого Хингана, юга Дальнего Востока России с сохранившейся природой, мало затронутой влиянием человека. Создаваемый национальный парк вместе с заповедником "Тайпингоу" сможет стать составной частью российско- китайского трансграничного резервата "Хинганское ущелье", что имеет огромное международное природоохранное значение и огромный потенциал для развития российско-китайского экотуризма", - заявил Осипов.

Он отметил, что еще в 2005 году фонд впервые выделил средства на проектирование в этом месте полного заповедника. В 2008 году проект прошел государственную экологическую экспертизу, но по решению правительства ЕАО процедура была остановлена - во время общественных слушаний местное население и главы районов выступили против объявления территории полностью заповедной.

"После этого было принято решение, что оптимальной формой особо охраняемой природной территории (ООПТ) должен стать национальный парк. Амурский филиал WWF поддержал проектирование ООПТ в таком виде", - сказал директор филиала фонда.

Особую актуальность проект приобретает в связи с программой реинтродукции амурского тигра на левобережье Амура, начатой в 2013 году. За эти годы было выпущено в общей сложности 10 животных, три из которых - непосредственно на территории предполагаемого национального парка "Помпеевский". В результате миграции выпущенных животных в этом районе сформировалась размножающаяся группировка, состоящая минимум из пяти тигров: два самца, две самки и один тигренок.

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