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Чайка: фактическое обезвреживание отходов Байкальского ЦБК до сих пор не началось

Общество
28 июня, 6:28 дата обновления: 28 июня, 7:46 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 28, июня. /ТАСС

Генеральный прокурор России отметил, что до завершения исполнения государственной программы по ликвидации негативных последствий работы ЦБК осталось два года

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ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Фактическое обезвреживание отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) до сих пор не началось, сообщил в четверг на совещании в Иркутске генеральный прокурор России Юрий Чайка.

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"Осталось всего два года до завершения исполнения государственной программы по ликвидации негативных последствий работы Байкальского ЦБК. Однако до настоящего времени к фактическому обезвреживанию отходов еще не приступили", - сказал Чайка.

Генеральный прокурор также призвал жестче реагировать на дела, связанные с экологией Байкала.

"Неспроста президент [России Владимир Путин] обратил внимание на Байкальскую зону, и мы создали здесь природоохранную прокуратуру. Жестче надо меры принимать", - сказал Чайка.

Генпрокурор заявил, что возмущен значительным числом дел, которые рассматриваются в особом порядке - без следственных действий и сбора доказательств. По его словам, такая работа, особенно в природоохранном направлении, недопустима.
Чайка назвал Байкал "жемчужиной всего мира" и напомнил, что в озере сосредоточено 20% мирового запаса пресной воды. "То, что твориться вокруг [Байкала], уму непостижимо", - заключил он.

В "РГ-Экология" (дочерняя структура Росгеологии), которая является единственным исполнителем работ по рекультивации отходов БЦБК, отказались комментировать ТАСС ситуацию на промплощадке в Байкальске.

Байкальский ЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах-накопителях БЦБК - порядка 6,5 млн т шлам-лигнина - вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы.

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В конце 2017 года минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК. Стоимость контракта - 5,9 млрд рублей, сроки работы по рекультивации - до 2021 года. В конце мая сообщалось, что Росгеология получила всю разрешительную документацию и паспорта объектов, необходимые для начала работ по ликвидации накопленного экологического ущерба.

Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман отметил, что более 200 млн тонн твердых отходов ежегодно скапливается в окрестностях Байкала.

"Даже здесь, на уникальной Байкальской природной территории, мусорная проблема - это тоже реальность. К размещенным здесь 900 млн тонн отходов ежегодно добавляется свыше 200 млн тонн", - сказал Буксман.

Он добавил, что ежегодно предприятия ЖКХ сбрасывают в водоемы Байкало-Ангарского бассейна 400 тыс. тонн жидких отходов.

Буксман призвал региональных прокуроров взять под личный контроль проверки по фактам сброса токсичных веществ в воды Байкала и впадающих в него рек. "В вопиющих случаях - добиваться возбуждения уголовных дел, доводить их до приговоров и реального возмещения ущерба", - потребовал заместитель генерального прокурора России.

Также, по его словам, главному управлению по надзору за соблюдением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ совместно с Минприроды России и Росприроднадзором необходимо подготовить нормативные предложения, приравнивающие сброс стоков в водоемы к размещению отходов. Эту дейтельность, подчеркнул Буксман, необходимо лицензировать.

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