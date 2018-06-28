Прокуратура с 2016 года выявила более 600 тыс. нарушений закона об охране окружающей среды

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Прокуратура с 2016 года выявила более 600 тыс. нарушений закона в сфере охраны окружающей среды, треть из них связана с оборотом отходов, сообщил в четверг на совещании в Иркутске генпрокурор РФ Юрий Чайка.

"С 2016 года выявлено более 600 тыс. нарушений законов в сфере охраны окружающей среды, из них треть связана с оборотом отходов. Судами удовлетворено 14 тыс. исков (99%) о возложении обязанности по разработке схем очистки территорий населенных пунктов, рекультивации загрязненных земель, получении лицензий и другие. <...> До настоящего времени в ряде субъектов не проведены конкурсы по отбору региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами или не заключены соглашения с ними. А в Республике Бурятия, Ханты-Мансийском автономном округе, Ивановской области вскрыты нарушения законодательства при их отборе, в том числе коррупционного характера", - сообщил Чайка.

Он отметил, что только на Байкальской природной территории по мерам прокурорского реагирования ликвидировано 250 несанкционированных свалок, на которых размещалось свыше 125 тыс. куб. м отходов. Не во всех регионах утверждены целевые программы по обращению с отходами, предусматривающие меры по экономическому стимулированию предприятий по переработке вторичных ресурсов и вовлечению их в хозяйственный оборот.