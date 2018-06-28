В Генпрокуратуре сообщили, что на каждого жителя России приходится свыше 200 тонн отходов

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Свыше 200 т отходов приходится на каждого жителя России, и количество отходов в стране с каждым годом растет, сообщил в четверг на совещании в Иркутске первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

"По данным на 1 января этого года, на территории страны размещено свыше 30 млрд т отходов. То есть на каждого жителя приходится по 205 т", - сказал Буксман.

Он отметил, что ежегодно в стране образуется еще по 4 млрд т отходов. "Полигоны твердых бытовых отходов и свалки занимают 4 млн га территории России, и ежегодно их площадь возрастает на 300 тыс. га", - добавил заместитель генпрокурора РФ.

Он также отметил, что содержащиеся на полигонах и свалках токсичные вещества угрожают жизни и здоровью более 17 млн человек. По его словам, только 40% жителей страны пользуются чистой водой, и лишь 11% стоков сбрасывают в водоемы очищенную воду.

Буксман добавил, что в ходе четырех масштабных проверок, проведенных прокурорами по всей стране, выявлено свыше 250 тыс. нарушений, внесено более 60 тыс. представлений, в суды направлено 22 тыс. исков на общую сумму в 3,5 млрд рублей. "К дисциплинарной ответственности привлечены 60 тыс. человек, по материалам прокурорских проверок возбуждено 135 уголовных дел", - заключил он.

После прокурорского вмешательства в России удалось ликвидировать свыше 10 тыс. несанкционированных свалок, в том числе более 200 - в лесных зонах, 87 - в заповедниках и национальных парках.

Переработка отходов

Только 9% твердых отходов в России перерабатывают и используют вторично, добавил Буксман. "Прискорбно, что только 9% отходов используется вторично. Хотя половина мусора - это бумага и металл, которые могут перерабатываться", - сказал он.

По его словам, за последние 15 лет в стране фактически произошло удвоение объема твердых коммунальных отходов.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка, в свою очередь, отметил, что не во всех регионах утверждены целевые программы по обращению с отходами, предусматривающие меры по экономическому стимулированию предприятий по переработке вторичных ресурсов и вовлечению их в хозяйственный оборот.