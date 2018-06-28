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В комитете Думы считают, что полигоны ТБО в 10 субъектах РФ грозят мусорным коллапсом

Общество
28 июня, 7:43 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 28, июня. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов также отметил критическое положение дел со свалками

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ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Десять регионов Российской Федерации, в которых практически исчерпаны возможности полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), могут столкнуться с мусорным коллапсом. В стране полностью отсутствует эффективная государственная система учета ТБО, заявил на совещании в Иркутске председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Мы фиксируем критический уровень исчерпаемости полигонов, в частности, в Астраханской, Калужской, Ленинградской, Московской, Орловской, Тверской областях, республиках Бурятия, Башкирия, Кабардино-Балкария и в Крыму. Это означает, что эти субъекты РФ могут столкнуться с настоящим мусорным коллапсом, который будет иметь далеко идущие последствия", - сказал он.

Бурматов также отметил критическое положение дел со свалками и навалами, размещаемыми на землях населенных пунктов, лесного фонда, землях сельхозназначения. По его данным, в стране насчитывается около 11 тыс. таких свалок и почти 40 тысяч навалов.

Глава комитета Госдумы добавил, что ни один из 85 субъектов РФ до сих пор не начал процедуру публичного обсуждения территориальных схем размещения отходов и не провел публичных общественных слушаний по этой теме. Причиной он назвал отсутствие утвержденного на уровне федерального правительства порядка проведения таких слушаний.

"Что касается региональных операторов: по данным проведенного нашим комитетом мониторинга, в то время, когда в стране их должно быть отобрано уже 236, пока отобрано только 177, то есть две трети", - сообщил Бурматов.

При этом, по его словам, к полноценному оказанию коммунальной услуги по обращению с ТБО полностью перешли всего семь региональных операторов в шести субъектах РФ: Ивановской и Астраханской областях, Севастополе, Мордовии, Чечне и Карелии.

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