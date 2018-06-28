В Московском зоопарке для тюленей и моржей построят павильон "Ластоногие"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Моржи, тюлени и нерпы в Московском зоопарке переедут в шесть бассейнов нового павильона "Ластоногие", строить который начнут в 2018 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В Московском зоопарке построят новый павильон "Ластоногие". Его возведут на старой территории неподалеку от павильона "Слоновник". Это сооружение площадью 5,4 тысячи квадратных метров, где разместится комплекс из шести бассейнов с эффектом искусственной волны", - говорится в сообщении.

В бассейнах нового павильона будут плавать нерпы, тюлени, морские котики и моржи, планируется выделить место и для белух. Отмечается также, что в каждом бассейне будет создан эффект искусственной волны, чтобы животные чувствовали себя в естественных условиях.

"Работая над проектом павильона "Ластоногие", мы стремились создать прежде всего наиболее комфортную среду обитания. В связи с этим перед нами стояла задача оснастить вольерный комплекс особыми внутренними помещениями, в которых животные могли бы находиться тогда, когда им нужно побыть вдали от посторонних глаз", - приводятся на портале слова директора зоопарка Светланы Акуловой.

Отмечается, что разработать проект павильона "Ластоногие" помог немецкий зоолог и директор гамбургского зоопарка Штефан Херинг-Хагенбек. "В зоопарке доктора Хагенбека павильон для ластоногих успешно функционирует и радует посетителей уже много лет", - приводится комментарий главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.