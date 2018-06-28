Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Московском зоопарке для тюленей и моржей построят павильон "Ластоногие"

Общество
28 июня, 8:02 UTC+3

Разработать проект павильона "Ластоногие" помог немецкий зоолог и директор гамбургского зоопарка Штефан Херинг-Хагенбек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Моржи, тюлени и нерпы в Московском зоопарке переедут в шесть бассейнов нового павильона "Ластоногие", строить который начнут в 2018 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В Московском зоопарке построят новый павильон "Ластоногие". Его возведут на старой территории неподалеку от павильона "Слоновник". Это сооружение площадью 5,4 тысячи квадратных метров, где разместится комплекс из шести бассейнов с эффектом искусственной волны", - говорится в сообщении.

В бассейнах нового павильона будут плавать нерпы, тюлени, морские котики и моржи, планируется выделить место и для белух. Отмечается также, что в каждом бассейне будет создан эффект искусственной волны, чтобы животные чувствовали себя в естественных условиях.

"Работая над проектом павильона "Ластоногие", мы стремились создать прежде всего наиболее комфортную среду обитания. В связи с этим перед нами стояла задача оснастить вольерный комплекс особыми внутренними помещениями, в которых животные могли бы находиться тогда, когда им нужно побыть вдали от посторонних глаз", - приводятся на портале слова директора зоопарка Светланы Акуловой.

Отмечается, что разработать проект павильона "Ластоногие" помог немецкий зоолог и директор гамбургского зоопарка Штефан Херинг-Хагенбек. "В зоопарке доктора Хагенбека павильон для ластоногих успешно функционирует и радует посетителей уже много лет", - приводится комментарий главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ОЗХО сделала уверенный шаг к собственному распаду
2
Президент Ирана пообещал при необходимости "поставить США на колени"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Трамп заявил, что встретится с Путиным во время своей поездки в Европу
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Постпред РФ: Западу помогли голосовать в ОЗХО делегации островных государств
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости