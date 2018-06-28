Чайка призвал прокуроров побуждать власть и бизнес на Байкале к очистке выбросов и стоков

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Генпрокурор России Юрий Чайка призвал коллег побуждать предпринимателей и органы государственной власти на прибайкальской территории к установке очистного оборудования для стоков предприятий. Такое заявление он сделал в четверг на совещании в Иркутске.

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"Мерами прокурорского реагирования побуждать юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления к установке очистного оборудования на сооружениях, стоки которых поступают на водосборную площадь озера Байкал и реки Ангара", - сказал Чайка.

Он также рекомендовал Байкальскому межрегиональному природоохранному прокурору во взаимодействии с прокурорами Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области организовать обмен данными с Росгидрометом и Росприроднаднадзором о фактах выброса загрязняющих веществ в водные объекты и атмосферный воздух.

Кроме того, Чайка призвал прокуроров использовать в работе информацию Общероссийского народного фонда и региональных экологических организаций, а также взять на контроль процедуру отбора региональных операторов по обращению с твердыми бытовыми отходами и установления единого тарифа на вывоз и утилизацию мусора.