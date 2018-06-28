В Крыму обследовали пять затонувших подлодок времен гражданской войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Специалисты Министерства обороны РФ и сотрудники Севастопольского городского отделения Русского географического общества обследовали с помощью специального робота пять подводных лодок времен гражданской войны, затонувших у берегов Севастополя. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

"В настоящее время Севастопольское городское отделение РГО совместно с Министерством обороны РФ и Севастопольским государственным университетом проводит обследование уникальных подводных объектов, находящихся на внешнем рейде города Севастополя - это первые русские подводные лодки. С использованием телеуправляемого необитаемого подводного аппарата отечественного производства, который имеет возможность проникать на глубины до 350 метров, обследованы пять подводных лодок", - сказал он.

Обследованы лодки "Гагара", "Нарвал", "Кашалот", "Скат", "UB-14". По словам Лебединского, эти корабли Российского императорского флота были затоплены в 1919 году во время событий революции и гражданской войны (1917-1922).

Также дайверы обнаружили надводное судно и самолет Великой Отечественной войны, вероятнее всего, Як-9, участвовавший в освобождении Севастополя в 1944 году. Объекты находятся на глубинах от 60 до 80 метров, сейчас исследования продолжаются. После их окончания, говорит Лебединский, рассмотрят возможность подъема отдельных предметов для представления в музеях Севастополя.

Флот Российской империи

В 1907 году две подводные лодки доставили на Черное море в Севастополь по железной дороге, спустя год - еще три. В январе 1909 года на восточной стороне Доковой бухты определили место первой базы для пяти лодок - будущего подводного флота Российской империи.

К началу Первой мировой войны, говорит Лебединский, Русский императорский флот на Черном море насчитывал уже четыре дивизиона подводных кораблей. За время боевых действий Императорского флота русскими подлодками были уничтожены десятки кораблей и судов противника, несколько взяты в плен и приведены в Севастополь.

В 1980-х годах исследовательский подводный аппарат "Бентос" случайно обнаружил на внешнем рейде Севастополя русские подводные лодки, затопленные при отступлении союзников в 1919 году. С 2010 по 2018 годы, когда исследователями были найдены почти все подводные лодки русского флота, затопленные в 1919 году, начались исследования этих объектов.