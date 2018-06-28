Северный флот завершил экспедицию по острову Южный архипелага Новая Земля

МУРМАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Экспедиционный отряд Северного флота (СФ) после завершения рейда по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля прибыл в поселок Рогачёво, из которого более чем три недели назад отправился в путь. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СФ, это стало завершение сухопутной экспедиции, далее обследование территории материка и акватории будет проводится с судов.

"Первая, сухопутная часть комплексной экспедиции успешно завершена, морская экспедиция начнется в июле", - сказали в пресс-службе.

В ходе экспедиции подразделение береговых войск СФ на штатных двухзвенных вездеходах "Витязь" впервые выполнило задачу там, где ранее только первопроходцы XIX века сумели пересечь Южный остров на легких собачьих упряжках. Военнослужащие преодолели около 900 км в тяжелейших условиях арктического бездорожья. Они пересекли остров вдоль и поперек от Карского до Баренцева моря, достигли самой северной точки своего маршрута - пролива Маточкин Шар, а также обследовали исторические места стоянок и зимовья первопроходцев Новой Земли, рассказали в пресс-службе.

Современным покорителям новоземельской целины пришли на помощь новые технологии. Максимально облегчить условия перехода помогло 3D-моделирование маршрута движения с использованием пакета прикладных программ, поступающих на снабжения геоинформационных систем. Маршрут выбирался таким образом, чтобы свести к минимуму резкие перепады высот, а также форсирования рек в каньонах.

Одним из условий экспедиции стала ее максимальная экологичность: весь мусор с мест привала североморцы увозили с собой для дальнейшей утилизации. Во время переходов по маршруту удалось избежать опасных встреч с белым медведем. На ночлег военнослужащие располагались внутри вездеходов, питались индивидуальными рационами, которых было взято с двойным резервом. В походных условиях несколько раз была организована баня в палатке.

В ближайшее время военнослужащие и техника будут перебазированы с Новой Земли на Кольский полуостров самолетами военно-транспортной авиации. По информации пресс-службы, подготовка второго отряда Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Новая Земля завершится на этой неделе. Его основу составляют представители соединения спасательных судов Северного флота, которые повторят морские маршруты первых исследователей Новой Земли.