В Боткинской больнице начали делать операции по трансплантации органов и тканей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Новое направление медицинской деятельности - трансплантация - ввели с июня в городской клинической больнице имени С. П. Боткина. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, ранее подобные операции были доступны в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

"Врачи Боткинской больницы выполняют трансплантацию костного мозга и роговицы, а в июне успешно провели первую пересадку почки - пациентка уже выписана из клиники. В ближайшее время планируется выполнить первую трансплантацию печени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операции по пересадке органов выполняют и в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова", однако в этом федеральном центре оперируют не только москвичей, но и жителей других российских регионов.

"Старт трансплантации в крупнейшей городской больнице - Боткинской - позволит сократить время ожидания операции для жителей города Москвы и сделает пока еще редкий вид помощи более доступным", - цитирует портал слова главного врача Боткинской больницы Алексея Шабунина.