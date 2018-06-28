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Автоколонна МЧС России доставила в Донбасс гуманитарную помощь

Общество
28 июня, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Автомобили привезли более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов и медикаментов

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Автомобили 78-й колонны МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области гуманитарную помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Они привезли для жителей юго-востока Украины более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов и медикаментов", - сказал собеседник агентства. По его словам, доставка гуманитарной помощи прошла штатном режиме.

В МЧС подчеркнули, что все автомобили прошли на российско-украинской границе на двух пунктах пропуска - "Донецк" и "Матвеев Курган" - досмотр, причем проверке подлежала не только техника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз.

"Сейчас на складах идет разгрузка автомобилей в присутствии представителей органов местного самоуправления, которые занимаются распределением гуманитарной помощи. Как только последняя машина будет разгружена, все автомобили отправятся в Ростовскую область", - отметил представитель министерства.

МЧС оказывает гуманитарную помощь Донбассу с августа 2014 года. За это время 77 автоколонн доставили в Донецкую и Луганскую области более 75 тыс. тонн жизненно важных грузов - продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости.

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