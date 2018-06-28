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Табло электронной очереди к дежурному врачу появились во всех поликлиниках Москвы

Общество
28 июня, 10:00 UTC+3

К настоящему времени во взрослых поликлиниках установлено 217 табло, в детских - 162

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Около 380 табло электронной очереди к дежурному врачу, к которому можно попасть без предварительной записи, появились в московских поликлиниках. Об этом сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"Сейчас в наших поликлиниках установлено порядка 380 табло электронной очереди к дежурному врачу. На экране пациент может видеть очередность и номер кабинета, что делает ожидание приема более комфортным", - приводятся в сообщении слова руководителя городского департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

"Посещение дежурного врача помогает снизить нагрузку на участковых специалистов, поскольку они выполняют аналогичные с врачами общей практики и педиатрами функции. Первичную медицинскую помощь у дежурного врача можно получить независимо от прикрепления к поликлинике и места жительства, для этого достаточно предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования", - отметил глава департамента.

Во взрослых поликлиниках установлено 217 электронных табло, в детских - 162. К настоящему моменту это максимально полное покрытие поликлинической сети столицы. В ряде медицинских организаций электронные табло установят после завершения ремонта, говорится в сообщении.

Получить талон на прием можно с помощью инфомата или у стойки информации непосредственно в день обращения. С талоном посетитель направляется в зону ожидания, где установлен информационный экран. Ситуацию анализируют администраторы поликлиник, сотрудники медицинских постов, а также заведующие отделениями, полученные данные позволяют им перераспределять потоки пациентов. В столичных поликлиниках каждый день ведут прием около 500 дежурных врачей.

Проект реализуется столичным департаментом здравоохранения и департаментом информационных технологий города Москвы.

Цифровые технологии в столичной медицине

Цифровые технологии постоянно внедряют в работу столичных поликлиник, отмечается в сообщении. Например, в Москве стартовал пилотный проект по оснащению медицинских карт специальными радиометками. Они позволяют отслеживать перемещение документа после того, как его вынесут из картохранилища. Такой сервис помогает значительно сократить поиск амбулаторной карты и максимально снизить риск ее потери.

В рамках другого проекта врачам, выезжающим к пациентам на дом, начали выдавать планшеты. До конца 2018 года гаджеты получат все медработники, оказывающие первичную медицинскую помощь на дому. На устройства автоматически поступает информация о вызовах - фамилия, имя и отчество пациента, его адрес проживания, номер телефона, а также причина обращения за медицинской помощью.

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