Патриарх Кирилл проведет заседание Священного Синода в дни столетия гибели царской семьи

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с 14 по 17 июля проведет в Екатеринбурге заседание Священного Синода и богослужения по случаю столетней годовщины гибели последнего русского императора Николая II и его семьи, сообщил в четверг пресс-секретарь патриарха иерей Александр Волков.

"С 14 по 17 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет находиться в Екатеринбурге, где совершит значимые богослужения. В эти же дни здесь состоится очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Проведение регулярного заседания Священного Синода в Екатеринбурге подчеркнет важность воспоминания событий расстрела Царской Семьи и начала гонений на Русскую Церковь в 1918 году", - сказал он.

Предстоятель Русской Православной церкви также посетит Алапаевск, где состоится освящение храма Святых Царственных Страстотерпцев и лития у Алапаевской шахты. "Патриарх также совершит божественную литургию у Храма-Памятника на Крови, а затем возглавит шествие ночного крестного хода до монастыря Святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма в ночь с 16 на 17 июля", - добавил Волков.

Гибель царской семьи

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала Николая и его семью.

Следственный комитет в сентябре 2015 году возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. В рамках этого расследования была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. Проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза останков.

Вопрос о признании останков мощами будет рассматриваться Собором Русской православной церкви после завершения экспертизы.