СМИ: принц Уильям посетил могилу прабабушки в русской церкви в Иерусалиме

ТАСС, 28 июня. Британский принц Уильям в четверг посетил могилу своей прабабушки, греческой принцессы Алисы, которая в годы войны спасала евреев во время нацистской оккупации Греции и была похоронена в русской православной церкви в Иерусалиме. Об этом сообщило агентство Reuters.

Принцесса Алиса Греческая (1885-1969) в 1993 году была посмертно причислена к числу "Праведников народов мира". Это звание присваивается национальным израильским мемориалом "Яд вашем" тем, кто спасал евреев в период холокоста - гитлеровского геноцида еврейского народа. Во время Второй мировой войны представительница британской королевской династии и родственница русской царской семьи, укрывала евреев от нацистов в своем доме в Афинах. Принц Уильям во вторник после посещения мемориала жертв холокоста "Яд Вашем" встретился с потомками семьи Коэнов, спасенных его прабабушкой.

Принцесса Алиса Баттенберг является матерью принца Филипа, герцога Эдинбургского - супруга британской королевы Елизаветы II и деда принца Уильяма. Она родилась в Великобритании, была правнучкой британской королевы Виктории. Со стороны матери приходилась племянницей последней русской царице Александре Федоровне (1872-1918), супруге царя Николая II (1868-1918) и ее сестре Елизавете Федоровне (1864-1918), супруге великого князя Сергея (1857-1918).

Принцесса в 1903 году вышла замуж за греческого принца Андрея, перешла в православие и была глубоко религиозным человеком. Во время Второй мировой войны она укрыла в своем доме от депортации в концлагеря еврейскую семью Коэнов - мать и двоих ее сыновей. Покойный отец семейства Коэнов оказал услугу греческому королю Георгу I (1845-1913), за что монарх обещал отблагодарить его.

Представительница британской королевской династии покинула Грецию после военного переворота в 1967 году и скончалась в Великобритании в 1969. Она была похоронена в церкви святого Георгия в королевском замке в Виндзоре, однако в 1988 году, согласно последней воле покойной, ее прах был перенесен в русский православный храм святой Марии Магдалины в Восточном Иерусалиме. Эта церковь принадлежит Русской Православной церкви заграницей, которая в 2007 году воссоединилась с Русской Православной церковью.

Принцесса Алиса завещала похоронить ее в этой церкви, потому что в этом храме покоятся останки ее тети, великой княгини Елизаветы Федоровны, которая была причислена РПЦ к лику святых. Великая княгиня Елизавета была казнена большевиками в 1918 году, ее прах был захоронен в Алапаевске, а затем вывезен белогвардейцами за границу и в 1921 перезахоронен в Иерусалиме.