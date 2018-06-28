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На дорогах Астраханской области начали раздавать питьевую воду из-за жары

Общество
28 июня, 12:02 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 28, июня. /ТАСС

На автотрассах также дежурят медики

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АСТРАХАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали бесплатно раздавать прохладную минеральную воду водителям в Астраханской области из-за аномальной жары. Также на федеральной трассе "Москва-Астрахань" впервые этим летом начали дежурить и медики, которые при необходимости смогут оказать помощь автовладельцам, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

В Астраханской области установилась очень жаркая погода, местами столбик термометра уже показывает плюс 40 градусов. Как сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре, в ближайшие дни жара будет только усиливаться: 1, 2 и 3 июля температура воздуха поднимется до 43 градусов. Синоптики отмечают, что такая жара для региона в конце июня аномальна и превышает традиционные показатели в среднем на 5 градусов.

"В связи с жаркой погодой полицейские начали раздавать на дорогах, в том числе на федеральной трассе "Москва- Астрахань", прохладную минеральную воду. Водители, особенно иногородние, с удовольствием ее берут и благодарят полицейских - уже раздали два ящика. Но воды достаточно, всем хватит", - сказали в пресс-службе.

В полиции также обратили внимание, что впервые этим летом на федеральной дороге совместно с нарядами ДПС дежурят и сотрудники из территориального Центра медицины катастроф. Медики проводят первичный осмотр водителей в реанимобиле, там измеряют артериальное давление и пульс, при необходимости дают лекарственные препараты.

"Главное, чтобы любой водитель при плохом самочувствии или поломке автомобиля не стеснялся обращаться за помощью", - добавили в пресс-службе.

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