РПЦ: Константинополь не вправе оспаривать включение УПЦ в состав Московского патриархата

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Включение Киевской митрополии в состав Московского патриархата в 1686 году носило не временный, а постоянный характер, поэтому оспаривать это решение сегодня неправомерно. Об этом сказал глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью греческим СМИ, передает в четверг официальный сайт ОВЦС.

Митрополит Иларион отметил, что этот вопрос поднимался на недавней встрече делегации Украинской православной церкви Московского патриархата с представителями Константинопольской православной церкви. "Митрополит Пергамский Иоанн (представитель Константинопольской церкви - прим. ТАСС), в частности, обратился к событиям 300-летней давности, когда Киевская митрополия была присоединена к Московскому патриархату, и стал развивать теорию, согласно которой эта передача носила временный характер, а Киевский митрополит, согласно решению тогдашнего Патриарха Константинопольского, должен был поставляться (назначаться - прим. ТАСС) в Москве, но при этом подчиняться Константинопольскому патриарху", - пояснил глава ОВЦС.

"Мы в последнее время немало поработали в архивах и нашли всю имеющуюся документацию по этим событиям - 900 страниц документов как на греческом, так и на русском языке. Они совершенно четко показывают, что Киевская митрополия была включена в состав Московского патриархата решением Константинопольского патриарха, и временный характер этого решения нигде не оговаривался, никакой срок не был поставлен. Ни в одном из этих документов не сказано, что Киевская митрополия передается в состав Московского патриархата на 10 лет, на 20 лет, на 100 лет", - подчеркнул митрополит Иларион. "Никогда в прошедшие три с лишним столетия Константинопольский патриарх не оспаривал пребывание Киевской митрополии в составе Московского патриархата - ни патриарх Димитрий, ни его предшественники, ни нынешний Патриарх Варфоломей до недавнего времени", - заключил митрополит Иларион.

Об УПЦ МП

В конце апреля Верховная рада Украины поддержала обращение президента страны Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить разрешение создать на Украине автокефальную православную церковь, в то время как священноначалие УПЦ МП с таким предложением к Константинопольскому патриарху не обращалось.

Комментируя это обращение, эксперты высказывали в беседе с корр. ТАСС предположение, что в сложившейся ситуации Константинопольский патриарх может пойти на создание на Украине структуры под своей юрисдикцией, "что позволит еще долго затягивать процесс с реальной автокефалией".

Украинская православная церковь - единственная в стране каноническая православная церковь. Она представляет собой самоуправляемую церковь в составе Московского патриархата. Кроме того, существуют две непризнанные мировым православием структуры - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года власти страны неоднократно предпринимали попытки создать церковь, которая бы была оторвана от Московского патриархата.