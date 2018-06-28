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Новый терминал аэропорта Симферополь со дня открытия обслужил 1 млн пассажиров

Общество
28 июня, 12:15 UTC+3 АЛУШТА АЛУШТА 28, июня. /ТАСС

Пассажиропоток после ввода нового терминала, согласно прогнозам, составит сначала 6,5 млн человек в год, а в дальнейшем увеличится до 10 млн человек

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

АЛУШТА, 28 июня. /ТАСС/. Новый терминал международного аэропорта Симферополь за два месяца, со дня открытия 16 апреля, обслужил 1 млн пассажиров. Об этом сообщил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев на пленарном заседании V Крымского транспортного форума.

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Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополя был открыт в апреле и построен за 22 месяца. Пассажиропоток после ввода нового терминала, согласно прогнозам, составит сначала 6,5 млн человек в год, а в дальнейшем увеличится до 10 млн человек.

"За два месяца новый аэровокзальный комплекс обслужил один миллион пассажиров. Это позитивная динамика, - сказал он, уточнив, что в целом аэропорт обслужил с начала года 1,8 млн пассажиров. - Рост составил 5%".

V Крымский транспортный форум проходит в Алуште 28-29 июня. Его участники обсуждают произошедшие за четыре года после воссоединения полуострова с Россией изменения в логистике региона, а также будущее развитие автомобильных и железных дорог, а также аэропортов и морских портов.

После воссоединения полуострова с РФ существенно изменилась транспортная инфраструктура и логистика полуострова, среди наиболее крупных проектов - Крымский мост, который соединил полуостров с другими регионами России, и новый терминал симферопольского аэропорта.

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