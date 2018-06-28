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Первый в Псковской области детский технопарк "Кванториум" откроется в сентябре 2018 года

Общество
28 июня, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

С начала учебного года в центре начнут работу пять научно-исследовательских лабораторий

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ТАСС, 28 июня. Детский технопарк "Кванториум" будет открыть в Псковской области в сентябре, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Детский технопарк "Кванториум" начнет работать в Псковской области в сентябре. Уникальное учреждение дополнительного технического образования детей, оснащенное современным оборудованием, создается посредством государственно-частного партнерства. Привлекаются средства частного инвестора, из федерального и областного бюджетов", - говорится в сообщении.

С начала учебного года в центре будут работать пять научно-исследовательских лабораторий: дополненной виртуальной реальности, наноквантум, геоквантум, робоквантум и аэроквантум, а также хай-тек цех по производству различных изделий. Планируется, что обучение в "Кванториуме" бесплатно пройдут за год не менее 800 школьников из разных уголков региона. На данный момент уже завершен ремонт помещений будущего технопарка и сформирован педагогический состав. Среди преподавателей "Кванториума" будут и прошедшие специальное обучение молодые педагоги - студенты, магистранты и выпускники Псковского государственного университета - так и опытные ученые. Кроме того, на базе технопарка планируется проведение курсов повышения квалификации педагогов и занятия для родителей.

Ранее ТАСС сообщал о том, что Псковская область получит на создание детского технопарка 77 млн рублей из федерального бюджета, а из бюджета региона и из внебюджетных источников на создание "Кванторимума" выделено порядка 24,5 млн рублей.

Детские технопарки "Кванториум" - это площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Цель технопарков - подготовить новые высококвалифицированные инженерные кадры, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. В "Кванториумах" дети осваивают современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование.

За два последних года в регионах России было открыто 34 детских технопарка, к 2020 году их количество планируется довести до 85. Проект псковского "Кванториума" высоко оценила в ходе визита в регион заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

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