Омбудсмен Украины сообщила, что ей не удалось попасть к Сенцову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в четверг не смогла посетить в исправительной колонии осужденного в России за терроризм Олега Сенцова. Об этом она сообщила корреспонденту ТАСС.

"Нет, нам так и не удалось попасть к Сенцову", - уточнила украинский омбудсмен. Денисова также добавила, что автомобиль уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой выехал с территории колонии.

Ранее во вторник в аппарате Москальковой ТАСС сообщали, что Денисова прибыла к колонии, где находится Сенцов, самостоятельно, без согласования с уполномоченным по правам человека в РФ и соответствующими российскими структурами.