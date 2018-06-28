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Участники "Рыбного дня в Юрьевце" сварят по ведру ухи

Общество
28 июня, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Фестиваль пройдет в три этапа

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ТАСС, 28 июня. Участники фестиваля "Рыбный день в Юрьевце" Ивановской области, который пройдет 30 июня, посоревнуются в умении варить уху. Каждая команда должна будет приготовить как минимум ведро супа, рассказала в четверг ТАСС председатель комитета администрации Юрьевского района Тамара Зазунова.

"Всем дано задание приготовить ухи не меньше ведра, потом всех желающих будут этой ухой угощать. Фестиваль пройдет в три этапа. Первый начинается в пять утра - все желающие могут порыбачить с дамбы, кто больше всех наловит рыбы, будет награжден. На второй этап "От улова до ухи" - на сегодняшний день у нас заявилось восемь команд, которые будут готовить уху, дальше жюри будет оценивать вкус, оформление, представление ухи", - уточнила она.

Зазунова также отметила, что все торжества будут проходить на набережной Волги, ширина которой в Юрьевце составляет 13 км. Здесь организуют фудкорт, установят палатки с сувенирами, пройдет концертная программа, которая завершится фейерверком.

Как ранее сообщалось, Юрьевец, Гаврилов Посад и Плес Ивановской области в 2018 году стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Они получат от 30 до 100 млн рублей на благоустройство.

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