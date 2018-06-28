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Заготовки для деревянных игрушек будут поставляться из Архангельска в Китай

Общество
28 июня, 13:27 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 28, июня. /ТАСС

Соответствующее соглашение заключила китайская компания HapeInternational (Ningbo) CoLtd с ООО "СКВ-Компани"

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АРХАНГЕЛЬСК, 28 июня. /ТАСС/. Деревянные заготовки игрушек будут поставляться из Архангельской области в Китай, сообщила в четверг пресс-служба региона.

"Компания HapeInternational (Ningbo) CoLtd, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей детских игрушек, заключила контракт с архангельской компанией ООО "СКВ-Компани" на поставку в Китайскую Народную Республику деревянных заготовок для изготовления игрушек. Также представители КНР заинтересованы в создании собственного производства игрушек на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

HapeInternational (Ningbo) CoLtd имеет 10-15% прироста товарооборота, и чтобы удерживать такие темпы, китайские бизнесмены заявили, что заинтересованы в сотрудничестве с партнерами из Архангельской области. "Для нас это интересно, потому что сегмент "игрушки для детей" дополняет наш основной бизнес - производство детской мебели", - привела пресс-служба слова директора "СКВ-Компани" Александра Кологреева.

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