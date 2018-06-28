Роспотребнадзор рекомендует в жару пить подсоленную воду, соки и кислородные коктейли

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует в жаркую погоду пить подсоленную воду, соки и кислородно-белковые коктейли, чтобы избежать обезвоживания и восстановить потерю солей и микроэлементов, которые выходят с потом, но напиток при этом должен быть не слишком холодным. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

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"Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая [должна быть] плюс 10 - 15. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Чтобы избежать обезвоживания, специалисты советуют пить часто и понемногу. "При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 литра воды в час - примерно одну чашку каждые 20 минут", - уточняется в сообщении.

Если работа проводится в неохлаждаемом помещении или на улице, необходимо сокращение рабочих часов или изменение графика - с переносом работ не более раннее или, наоборот, вечернее время. "В случае, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 градусов - на четыре часа", пояснили в пресс-службе.