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В выходные грозы и сильный ветер сменят жару в Московском регионе и по всему ЦФО

Общество
28 июня, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в ЦФО в выходные, сообщается в четверг на сайте Гидрометцентра России.

"Дожди, местами сильные, грозы и сильный ветер ожидаются в выходные в Центре европейской России из-за циклонов", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, первый летний месяц закончится ухудшением погоды - неблагоприятные явления ожидаются в Орловской, Курской, Белгородской, Смоленской, Московской, Тверской и других областях Центральной России. В выходные россиян ждут дожди, местами сильные, с грозами и градом, а также усиление ветра до 15-20 м/с, местами со шквалами до 22 м/с.

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