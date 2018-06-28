В выходные грозы и сильный ветер сменят жару в Московском регионе и по всему ЦФО

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в ЦФО в выходные, сообщается в четверг на сайте Гидрометцентра России.

"Дожди, местами сильные, грозы и сильный ветер ожидаются в выходные в Центре европейской России из-за циклонов", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, первый летний месяц закончится ухудшением погоды - неблагоприятные явления ожидаются в Орловской, Курской, Белгородской, Смоленской, Московской, Тверской и других областях Центральной России. В выходные россиян ждут дожди, местами сильные, с грозами и градом, а также усиление ветра до 15-20 м/с, местами со шквалами до 22 м/с.