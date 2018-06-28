Росгеологии не хватает порядка 90 сотрудников на Дальнем Востоке

ТАСС, 28 июня. Предприятию "Дальневосточное ПГО" (Хабаровск, входит в состав государственного геологического холдинга Росгеология) для полноценной работы необходимо дополнительно порядка 90 специалистов, в основном молодых. Об этом ТАСС в четверг сообщил главный геолог "Дальневосточного ПГО" Сергей Беговатов.

"С учетом спада рождаемости в 90-е годы сегодня отмечается нехватка молодых специалистов. Это сказывается на отрасли в целом и острее ощущается на Дальнем Востоке. Мы собираем молодежь на полевые работы со всего региона, со всей Сибири, но этого недостаточно. Необходимо порядка 60-70 человек для наших структур на Дальнем Востоке", - сказал Беговатов, добавив, что молодым людям после вузов необходимо под контролем поработать несколько лет "в полях", на практике изучить геологию региона перед тем, как начинать самостоятельную деятельность.

Беговатов также отметил, что в отрасли не хватает геологов в возрасте 30-35 лет - молодых, но уже достаточно опытных, здоровых и активных. Он отметил,что в полях на объектах Росгеологии на Дальнем Востоке приходится работать людям в возрасте за 50 лет. При достаточном количестве молодых специалистов, они, с учетом накопленного опыта, приобретенных знаний, могли бы быть задействованы в работе над перспективными проектами предприятия.

В целом, как добавил Беговатов, "Дальневосточному ПГО" необходимо порядка 90 специалистов вместе с выпускниками вузов и уже успевшими наработать необходимые навыки специалистами среднего возраста. Он отметил, что молодые геологи уходят в частные добывающие компании, с которыми геология не в силах конкурировать в уровне заработной платы.