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Прокуратура обязала автопредприятие Удмуртии утилизировать более 80 тонн опасных отходов

Общество
28 июня, 13:38 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 28, июня. /ТАСС

На транспортировку и утилизацию отходов выделили около 60 млн рублей

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ИЖЕВСК, 28 июня. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура Удмуртии обязала автомобильное предприятие республики утилизировать более 82 тонн особо опасных отходов, которые образовались в ходе его деятельности. Об этом в четверг сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры России.

"В ходе деятельности на предприятии образовалось более 82 тонн чрезвычайно опасных отходов первого класса опасности - трансформаторов с пентахлордифенилом. <…> По результатам рассмотрения представления Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора руководством общества выделены денежные средства в размере около 60 млн рублей на транспортировку и утилизацию отходов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, закончить работы предполагается в декабре 2018 года.

В пресс-службе сообщили, что Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения автопроизводителем законодательства об отходах производства, в ходе которой были выявлены грубые нарушения.

"Несмотря на неоднократные предписания управления Росприроднадзора по Удмуртской Республике отходы в установленном порядке предприятие не утилизировало. В связи с чем, потребовалось вмешательство прокуратуры", - отметили в ведомстве. Сейчас устранение нарушений закона находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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