Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Елизавета II из-за плохого самочувствия пропустит службу в соборе Святого Павла

Общество
28 июня, 13:34 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 28, июня. /ТАСС

В мае британский монарх успешно перенесла операцию по удалению катаракты

Поделиться
Материал из 1 страницы
Королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II

© EPA-EFE/STRINGER

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II из-за плохого самочувствия пропустит утреннюю службу в соборе Святого Павла в Лондоне по случаю 200-летия ордена Святых Михаила и Георгия. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.

"Королева чувствуют себя сегодня неважно из-за погоды и решила не посещать утреннюю службу в соборе Святого Павла, посвященную 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Елизавета II перенесла операцию по удалению катаракты

В последние дни в британской столице установилась жаркая и солнечная погода, температура воздуха поднялась до 25-27 градусов Цельсия, превысив таким образом климатическую норму.

Британский монарх ранее в мае успешно перенесла операцию по удалению катаракты в частной лондонской больнице имени короля Эдварда VII. В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX, 1927-2016), она стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира.

6 февраля 2017 года Елизавета отметила 65-летие своего пребывания на троне, став первым в истории британским монархом, кому довелось отпраздновать эту дату, именуемую "сапфировым" юбилеем. 21 апреля нынешнего года королева Великобртиании отметила свой 92-й день рождения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Персоны
Елизавета II (королева Великобритании)
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
Fox News: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
4
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
5
Visa подсчитала средний чек иностранных болельщиков в городах ЧМ
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
В выходные грозы и сильный ветер сменят жару в Московском регионе и по всему ЦФО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости