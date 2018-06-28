Елизавета II из-за плохого самочувствия пропустит службу в соборе Святого Павла

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II из-за плохого самочувствия пропустит утреннюю службу в соборе Святого Павла в Лондоне по случаю 200-летия ордена Святых Михаила и Георгия. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.

"Королева чувствуют себя сегодня неважно из-за погоды и решила не посещать утреннюю службу в соборе Святого Павла, посвященную 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия", - говорится в сообщении.

В последние дни в британской столице установилась жаркая и солнечная погода, температура воздуха поднялась до 25-27 градусов Цельсия, превысив таким образом климатическую норму.

Британский монарх ранее в мае успешно перенесла операцию по удалению катаракты в частной лондонской больнице имени короля Эдварда VII. В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX, 1927-2016), она стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира.

6 февраля 2017 года Елизавета отметила 65-летие своего пребывания на троне, став первым в истории британским монархом, кому довелось отпраздновать эту дату, именуемую "сапфировым" юбилеем. 21 апреля нынешнего года королева Великобртиании отметила свой 92-й день рождения.