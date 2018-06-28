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"Яндекс" запустил мобильное приложение "Народная карта"

Общество
28 июня, 13:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, июня. /ТАСС

С его помощью пользователи смогут сами создавать карты своего города, присылая компании снимки улиц

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© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. "Яндекс" выпустил мобильное приложение "Народная карта". С его помощью пользователи смогут участвовать в создании карты своего города, отправляя компании снимки улиц. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Яндекса".

"Так, если запечатлеть недавно появившийся знак парковки, она появится в Навигаторе и "Яндекс.Картах", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе компании, в редактировании карт уже участвуют 20 тыс. любителей картографии.

"Новое приложение - это своего рода сканер, который считывает дорожную информацию, необходимую для карт и навигации. В дальнейшем с помощью приложения можно будет не только делать снимки, но и указывать шлагбаумы, светофоры и дорожные знаки. А в будущем оно будет учитывать любую информацию - вплоть до вывесок и номеров домов", - приводит пресс-служба слова директора по платформенным решениям геосервисов компании Андрея Стрелкова.

С помощью нового приложения "Яндекс" уже добавил на сервис для редактирования карт 30 млн снимков 30 городов страны - съемки проводили волонтеры и картографы компании.

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