"Яндекс" запустил мобильное приложение "Народная карта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. "Яндекс" выпустил мобильное приложение "Народная карта". С его помощью пользователи смогут участвовать в создании карты своего города, отправляя компании снимки улиц. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Яндекса".

"Так, если запечатлеть недавно появившийся знак парковки, она появится в Навигаторе и "Яндекс.Картах", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе компании, в редактировании карт уже участвуют 20 тыс. любителей картографии.

"Новое приложение - это своего рода сканер, который считывает дорожную информацию, необходимую для карт и навигации. В дальнейшем с помощью приложения можно будет не только делать снимки, но и указывать шлагбаумы, светофоры и дорожные знаки. А в будущем оно будет учитывать любую информацию - вплоть до вывесок и номеров домов", - приводит пресс-служба слова директора по платформенным решениям геосервисов компании Андрея Стрелкова.

С помощью нового приложения "Яндекс" уже добавил на сервис для редактирования карт 30 млн снимков 30 городов страны - съемки проводили волонтеры и картографы компании.